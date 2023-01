‘Marañero’ murió por descarga eléctrica cuando intentaba arreglar daño de luz en Barranquilla

Roger Hernández llevaba más de 17 años manipulando sin autorización los cables de energía. Comunidad le pagaba alrededor de 3 mil pesos por trabajo.

“Lo vinieron a buscar y yo le decía ‘no vayas a ir porque esos postes están mojados’, pero él me dijo ‘no mami, yo voy es a ver cómo está la cosa’”, relató Leosnida Castro, mamá del marañero, sobre el hecho que le quitó la vida al hombre.

Habitantes del barrio Las Américas alcanzaron a trasladarlo al hospital donde falleció.

Esta peligrosa maniobra de manipular las redes eléctricas en los postes, especialmente en los barrios del sur de Barranquilla, se ha vuelto una mala costumbre por la que han capturado a 200 personas.

“Hay varios ‘marañeros’ que son los que se rebuscan y le arreglan la luz a uno porque aquí no hay contadores. Si hubiera contador no habría esos problemas”, afirma Roberto Polo, habitante del sector.

