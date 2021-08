Marchas del 26 de agosto: promotores explican por qué son y si primera línea hace parte de ellas

Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, explicó cuáles son los objetivos de las marchas del 26 de agosto, las medidas previstas en medio de la pandemia y si la llamada primera línea hace parte de las movilizaciones.

Cuál es el fin de las marchas del 26 de agosto

Son marchas pacíficas con tres objetivos concretos: primero, solicitarle al Congreso de la República que le dé trámite a los proyectos de ley que radicamos el 27 de julio, que les dé ponente y se pongan fechas para las ponencias. Segundo, para exigirle al Gobierno del presidente Duque que cumpla las 41 recomendaciones en materia de derechos humanos dio la CIDH al Gobierno. Tercero, para expresar la inconformidad contra la nueva propuesta de reforma tributaria.

¿Cómo evitar que aparezcan casos de COVID-19 tras las marchas del 26 de agosto?

Les hemos dicho a las personas que sospechan que están contagiadas que no vayan a la marcha, que han estado contagiadas que no vayan a la marcha, quienes tienen comorbilidades que no vayan a la marcha, quienes tienen parientes que han tenido COVID que no vayan a las marchas. Y las personas van a estar con un kit de tapabocas y alcohol que permitan preservar todas las medidas de bioseguridad.

¿Qué van a hacer para que las marchas del 26 de agosto no se conviertan en escenario para los vándalos?

Rechazamos todos los actos de vandalismo contra los bienes públicos y privados porque son ajenos a nuestra conducta.

¿Qué va a pasar con la llamada primera línea en las marchas del 26 de agosto?

Esta convocatoria que hace el comité nacional de paro no la están suscribiendo quienes se denominan de la primera línea.

¿Están dispuestos a llegar a la mesa, de ser el caso, o el Congreso es el camino definitivo?