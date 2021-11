Margarita Rosa de Francisco y su decisión de abortar: “Sentí instintivamente que era un derecho”

La actriz Margarita Rosa de Francisco contó en un video que abortó en algún momento de su vida. La revelación la hizo en medio de la expectativa que hay en el país sobre la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto.

“Yo aborté una vez en mi vida y cuando lo hice ni siquiera sabía que eso era un delito, sentí instintivamente que era un derecho que me pertenecía y que no tenía por qué consultar con nadie, con ninguna autoridad, así estuviera esta representada en un médico, en un juez, en un legislador, un cura, con nadie más que con mi propia conciencia y sí, no fue una decisión fácil”, manifestó.

Asimismo, la actriz señaló que “me niego a que una autoridad externa al libre arbitrio de la mujer misma categorice un delito, especialmente para mujeres, construido a la medida de su culpa y que haya un pecado del que solo a las mujeres se nos condena”.

Margarita Rosa de Francisco aclaró que su mensaje “no es para promover el aborto como un anticonceptivo, por ejemplo, sino para apoyar la demanda del movimiento Causa Justa para que se elimine el delito del aborto del Código Penal”.

“No es una petición frívola”, expresó al referirse a las razones de su apoyo frente a esta demanda de muchas mujeres en Colombia.

“No se puede seguir criminalizando a las mujeres por decidir interrumpir su embarazo, incluso más que quienes las obligan a hacerlo, más que quienes las violan o maltratan. Así que esta no es una petición frívola, se trata nada menos que reclamar nuestro derecho de decidir abortar con nuestra conciencia plena como sujetos morales autónomos, porque abortamos por una razón y no por falta de razón”, subrayó.

Los términos de la demanda que tiene ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo sobre la despenalización del aborto se vencen el próximo 19 de noviembre, pero la decisión de la Corte podría tardar más tiempo.

“Se acaba el tiempo del yo aborto, tú abortas y todos nos callamos y es el tiempo de yo también aborté, porque ninguna mujer que haya decidido interrumpir un embarazo dejará de hacerlo sin importar cuánto se la amenace o castigue, sin importar si el precio con el que paga es el de su propia vida”, anotó Margarita Rosa.