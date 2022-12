María Andrea Cabrera, antes de morir, les dijo a sus acompañantes: “ustedes nos echaron algo”

Una testigo aseguró que anteriormente alguien ya había querido drogar a escondidas a la hija del general (r) Fabricio Cabrera durante una fiesta.

Lo declaró Sara Donado y, según su versión el intento tuvo lugar hace 3 años, durante un cumpleaños de la joven.

"Vi que los amigos de Felipe Vega cogieron un polvo, lo aplicaron en el trago y repartieron el trago pero yo le impedí tomar a Andrea", afirmó la testigo.

Otro testimonio acusatorio es el de Lina León, quien departió con la joven fallecida la noche de la tragedia. En su declaración ante la Fiscalía, ella aseguró que uno de los hombres que estuvieron esa noche había intentado darle, sin que se diera cuenta, una droga conocida como 2CB.

De acuerdo con Sara Donado, la noche de la muerte de María Andrea, Felipe Vega y Jaime Esparza “se estaban riendo, batiendo las botellas, volteándose y ahí perdí de vista la botella. Me acerqué a Andrea y le dije, ten cuidado con esos tragos que a mí me parece que les echaron algo".

Una versión que, en su testimonio, el hermano de la joven fallecida, reafirma. "Escuché a un señor de un bar llamado Francisco, no sé el apellido, diciendo que ellos acostumbraban a echar 2CB en las bebidas, que se trata de una sustancia difícil de detectar", dice Andrés Cabrera.

"Todas las bebidas estuvieron a la mirada del grupo, excepto las botellas de aguardiente, que siempre estuvieron en poder de Jaime Esparza, Luis Miguel Flórez, Mauricio Ladino y un tal Daniel Varona. Lina mencionó que Andrea tomó aguardiente y agua", sostuvo Lina León.

De acuerdo con lo que habría dicho Lina León, en sus últimos minutos de vida, Andrea reclamó a los tres jóvenes por su estado: “¡ustedes nos echaron algo, dígannos qué fue!”. A lo que Luis Miguel Flórez supuestamente le respondió: ¡tranquila, todo va a estar bien, seguro fue una pastillita".

