María Ángela Holguín rechaza posibles nuevas sanciones económicas de EE. UU. a Venezuela

"Creemos que el que va a sufrir es el pueblo", explicó la canciller argumentando que empeoraría la situación de ese país.

"En la medida que la situación económica de Venezuela se complique más los venezolanos van a sufrir aún más, y eso para nosotros sería terrible", dijo Holguín a un grupo de periodistas al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"No queremos que los venezolanos sigan sufriendo, al contrario, hemos tratado de dar toda la ayuda que podemos", dijo Holguín

Con sanciones que impliquen, por ejemplo, prohibir la entrada de petróleo venezolano a Estados Unidos "creemos que el que va a sufrir es el pueblo", sostuvo la canciller colombiana.

La estatal petrolera PDVSA aporta a Venezuela el 96% de los dólares que ingresan por exportaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes en su debut en la ONU que "está preparado para tomar nuevas acciones" si Venezuela persiste en imponer su "dictadura socialista", que consideró "inaceptable".

Vea la intervención de Trump:

“No podemos quedarnos con los brazos cruzados”: durísimo discurso de... Crisis migratoria regional

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) estima que la situación de Venezuela ha provocado una crisis regional de refugiados venezolanos.

Unos 300.000 venezolanos se han instalado en Colombia, cerca de la mitad de manera irregular. En Brasil son unos 30.000 y a Panamá llegaron 60.000 venezolanos en seis años, con unos 2.000 por semana arribando en los últimos tiempos, dijeron el lunes en Nueva York los presidentes Michel Temer y Juan Carlos Varela.

A raíz de este aumento "fuera de control" Panamá pedirá desde la próxima semana visados "a todos los venezolanos que visiten" el país, dijo Varela.

"No se están cerrando las puertas, por el contrario (...) pero había que hacer las cosas de una forma ordenada y controlada", agregó.

Se estima que entre 1,5 y 2,5 millones de venezolanos viven hoy fuera del país, cuando en 2015 eran unos 600.000.

Holguín insistió en que los cuatro países que mantuvieron el lunes una reunión con Trump sobre Venezuela -Colombia, Brasil, Panamá y Argentina- "no creemos en una intervención militar" sino en "una salida pacífica" a la crisis.

"Hay que ver cómo Venezuela retoma el camino democrático que perdió", quizás a través de "elecciones en octubre de este año y después en marzo y la presidencial en octubre (de 2018) con observación internacional".

Estados Unidos ya ha impuesto sanciones financieras a Venezuela, además de sanciones específicas contra el presidente Nicolás Maduro y varios integrantes de su gobierno.

Trump prohibió en agosto negociar nueva deuda de Venezuela y de la petrolera estatal PDVSA y también prohibió a su subsidiaria en Estados Unidos, Citgo, enviar dinero a Caracas.

En la práctica, esa medida amputa a Venezuela la opción de reestructurar sus deudas con nuevas emisiones de bonos.

Holguín y sus colegas del Grupo de Lima mantendrán este miércoles en Nueva York otra reunión para evaluar la situación en Venezuela, sumida en una profunda crisis política y económica.

Este grupo está formado por 12 países latinoamericanos que en agosto condenaron la ruptura del orden democrático en Venezuela y se negaron a reconocer la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro.