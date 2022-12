María Fernanda Cabal dice no concebir que víctima sonriera en La Habana

La representante María Fernanda Cabal, en el centro de la polémica por sugerir que Ángela María Giraldo, una de las víctimas que estuvo en La Habana, sufría el ‘síndrome de Estocolmo', dijo que se reafirma en sus críticas. Esto pese a que se aclaró que el saludo de Giraldo era a un representante del Gobierno. (Más: Le abren investigación a María Fernanda Cabal, la acusan de hostigar a víctima).

Sin hablar con nombres propios, el jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle Lombana, cuestionó esa actitud. "A los colombianos les pedimos no estigmatizar, ni politizar ni dividir a las víctimas", declaró el funcionario.

El señalamiento de la congresista del Centro Democrático estaba dirigido a Giraldo, una víctima que integró la delegación que estuvo en Cuba. (En contexto: Gobierno pidió no estigmatizar a víctimas que viajaron a Cuba).

En declaraciones a Noticias Caracol, la cuestionada parlamentaria aseguró que, sin importar que el saludo fuera hecho a un guerrillero o a un funcionario del Gobierno colombiano, "no es concebible" que una víctima sonriera en ese espacio.

"Para mí no es concebible la actitud de una víctima, por más víctima que sea, en una sonrisa cuando se está encontrando con los asesinos de su hermano", declaró Cabal.

El jefe negociador de las FARC, Luciano Marín, alias ‘Íván Marquez', destacó la posibilidad de que afectados por el conflicto pudieran "compartir sus experiencias".

"Han comprendido que el camino para superar el dolor no es la confrontación sino buscar la solución política", agregó el guerrillero.

Ahora la expectativa de los delegados es por la llegada de los militares que se encontrarán con las FARC y el Gobierno en La Habana.