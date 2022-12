María José, bebé que habría sido asesinada por su padrastro en Chía, murió por asfixia mecánica

Según Medicina Legal, el cadáver de la menor presentaba varios signos de violencia. “Se me vino todo abajo”, dijo la mamá de la pequeña.

“Acabó conmigo, acabó con el amor que teníamos, acabó con mi hija. Me tiró el mundo encima”, dijo Yudith Pereira.

La afligida mujer aseguró que su expareja, señalado del atroz crimen, pudo haber tenido un cómplice. “De pronto hubo alguien que le ayudara”, declaró.

En las últimas horas, el sospechoso del crimen identificado como Alexánder Ospino Castro fue enviado a la cárcel por orden de un juez de garantías del municipio de Tabio.

Ospino, aunque confesó al ser detenido que había cometido el crimen, cuando estuvo frente a un juez no aceptó los cargos.

