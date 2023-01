María Nohemy, la mujer clave en el escándalo por supuestos actos de corrupción en el Ejército

En los audios revelados por Semana, que al parecer involucran a varios generales, incluido Nicacio Martínez, sale a flote el nombre de esa presunta abogada.

En la grabación se escucha a quien sería un coronel activo que le cuenta a un mayor lo que piensa hacer si no es nombrado en la unidad militar que quiere conseguir.

Incluso, en la conversación, el coronel se refiere a una mujer llamada María Nohemy, quien sería una abogada que presuntamente se dedica a lograr millonarios contratos, a cambio de jugosas comisiones.

Estos son apartes de los audios:

Mayor: Mi coronel, ¿de lo de la aviación qué ha sabido de allá, qué otra persona ha sabido que esté hablando con ella?

Coronel: Pues ella ahoritica, como supuestamente mi general Martínez le debe el ascenso a ella.

Mayor: ¿A quién?

Coronel: Pues a María. Supuestamente, María fue la que lo ayudó para que él ascendiera. Eso ella entra como perro por su casa allá en Ejército

Mayor: sí, ella está endiosada en este momento.

Coronel: exactamente. Entonces yo sí se lo voy a decir de frente…yo la voy a coger, yo la voy a enfrentar y le voy a decir: o usted me soluciona lo mío, ya que está endiosada, o me colocan en la brigada 25 de aviación donde supuestamente yo iba a estar, porque usted me hizo el cajón, o yo paso la baja, pero antes de irme de baja voy a salir en un noticiero contando todo

Advierte el uniformado en la grabación qué es lo que piensa decir si no es nombrado donde él quiere. Es más, recalca que María Nohemy le debe ayudar a solucionar lo que necesita o de lo contrario va a salir a contar todo.

Coronel: Así me toque involucrar al general Lasprilla, a María Camila, al periodista que estuvo en el apartamento. Raymundo y todo el mundo. Al mismo doctor Granados. Y digo qué es lo que usted quería hacer y qué era lo que estaba haciendo y qué hicimos para que mi general Martínez llegara y qué es lo que usted busca realmente

Este material ya se encuentra en manos de los organismos de control y las autoridades para establecer responsabilidades, si es del caso.

El escándalo revelado por la revista Semana involucra, además del general Martínez, a los generales Eduardo Quiroz, cabeza del comando de apoyo de contrainteligencia; Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército, y Jorge Romero, quien fue jefe de la Brigada 4.

Frente a estas denuncias, Martínez, actual comandante del Ejército, emitió un comunicado a través de Twitter en el que dice que “los resultados desvanecen las especulaciones. Respondemos por nuestras acciones”.



Los resultados desvanecen las especulaciones. Respondemos por nuestras acciones. pic.twitter.com/1lITNz1TTQ — MG. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) July 8, 2019