María Paulina Baena, de La Pulla, recibe importante premio de periodismo: “Hay que seguir pullando”

La periodista colombiana María Paulina Baena fue una de las cinco galardonadas en el One Young World Journalist of the Year Award, organización que premia a periodistas menores de 35 años. Baena recibió este reconocimiento por la columna de opinión La Pulla, de El Espectador, sobre la cual señala el premio “desafía los formatos tradicionales y aborda los debates actuales de una manera espontánea y con frescura”.

Otras noticias: Cancelan el Festival Jamming que se celebraría este fin de semana en Ibagué

En entrevista con Noticias Caracol, Baena habló del significado de este reconocimiento.

Publicidad

“No me la creo todavía, no creo que sea como posible esto que está sucediendo, pues es un reconocimiento importantísimo, además porque es la representación de Colombia ante el mundo, entonces pues este galardón significa mucho, no solo para mí sino para un equipo de personas que estamos detrás de La Pulla y de que tenemos una voz que importa y que hay que seguir pullando, eso es lo que significa”, manifestó.

En seis años, La Pulla en YouTube ha logrado 1.200.000 suscriptores.