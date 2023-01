Marlon Marín no aceptó cargos por presuntas irregularidades en los contratos para la paz

El sobrino de Iván Márquez compareció, por primera vez, desde una cárcel en Nueva York en el proceso que se adelanta en su contra.

Por medio de videoconferencia, Marlon Marín acudió a la primera audiencia de imputación de cargos que se lleva a cabo en Colombia por presuntas irregularidades con dineros destinados por el Gobierno para diferentes proyectos estipulados en el acuerdo de paz.

“Con este vínculo con la FARC y acudiendo a su cercanía con dicho movimiento, Marín gestionó otra clase de negocios irregulares para su beneficio y para terceros en contravía de las finalidades establecidas en los acuerdos, para lo cual conformó, progresivamente, la indicada red de intermediarios”, aseguró el fiscal anticorrupción del caso.

El fiscal investigador explicó en detalle cómo Marín habría tejido toda una red de intermediación para enriquecerse ilícitamente.

“Primero, estructurar proyectos con sobrecostos; segundo, obtener para sí o para terceros la adjudicación de contratos; tercero, obtener la viabilidad técnica y financiera de los proyectos productivos”, añadió.

Entre las pruebas reveladas por la Fiscalía hay varias grabaciones interceptadas donde se comprobaría su autoría en esos delitos.

Marín no aceptó los cargos imputados por el ente acusador como concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito. “No acepto cargos, su señoría”, dijo.

No se solicitó medida de aseguramiento, ya que se encuentra detenido en Estados Unidos enfrentando un proceso relacionado con delitos de narcotráfico.

