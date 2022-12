Marta Lucía Ramírez, elegida candidata a la Presidencia por los conservadores

Martha Lucía Ramírez se subió a la carrera a la Presidencia colombiana, luego de vencer por amplio margen en la convención conservadora, celebrada en Bogotá.

La abogada, quien se desempeñó como jefe de la cartera de Comercio (administración Pastrana) y de Defensa (bajo el mandato de Álvaro Uribe), se impuso con 1.047 apoyos en la votación de sus copartidarios, muy por encima de los 138 votos obtenidos por el ex congresista Pablo Victoria y el ex constituyente Álvaro Leva, que solo obtuvo 84 sufragios.

El desarrollo de la convención azul estuvo repleto de tropiezos. La cabeza de lista al Senado de la República por los conservadores, Roberto Gerlein, fue abucheado por seguidores de Ramírez.

En medio de la silbatina, el líder político de la costa atlántica declaró: "Si los amigos de Martha Lucía no nos respetan, por qué nos van a pedir a nosotros que respetemos".

Los ánimos se exaltaron además porque en medio del barullo el veterano senador dijo: "Esto me recuerda la Guacherna del Carnaval de Barranquilla".

La ira azul provocó el abandono del recinto por parte de Gerlein. Junto a él, también se marchó el huilense Hernán Andrade.

Los conservadores que hacen parte de la Mesa de Unidad Nacional anunciaron que no respetarán la decisión de sus copartidarios.

Sin embargo, el camino para Marta Lucía Ramírez no está despejado, al menos desde el punto de vista procedimental. Uno de los miembros del comité de garantías, reveló que tres de los cuatro integrantes de dicha célula no aprobaron la segunda votación, surgida luego de que la primera no alcanzara el quórum necesario de 1.132 sufragios. Esto podría ser la clave para la impugnación de la elección.

Investida como candidata, Ramírez dio un discurso en el que pidió a sus seguidores no volver protagonizar abucheos como el que sufrió Gerlein.