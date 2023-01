Marta Lucía Ramírez lamenta que conservadores no apoyen en pleno a Iván Duque

Los azules votaron mayoritariamente por respaldar la candidatura de Germán Vargas, pero la división es latente pues el aspirante uribista obtuvo 23 votos.

Pese a que el exvicepresidente obtuvo el mayor número de votos y por tanto el apoyo oficial del Partido Conservador, la decisión no es vinculante, explico el director de esta colectividad, Hernán Andrade.

Algunos congresistas de esta colectividad opinan que eso garantiza que la “izquierda no llegue al poder”.

“Garantizar que la centro-derecha con dos candidatos -que son candidatos buenos los dos, personas buenas y que tienen la capacidad de liderar a Colombia- sean los que se disputen en esa segunda vuelta, con eso vamos a garantizar que Colombia queda en buenas manos”, indicó Samy Merheg.

Marta Lucía Ramírez, formula vicepresidencial de Iván Duque, lamentó la decisión del partido.

“Es que aquí vamos a cambiar la manera de gobernar, aquí vamos a demostrar que en Colombia la política no significa ni burocracia ni contratos a dedo. Aquí están los que deberían estar con nosotros, lamento por el partido que lo sigan dividiendo”, expresó Ramírez.

La próxima semana el directorio nacional conservador se reunirá y estudiará la decisión mayoritaria de 32 congresistas de apoyar a Germán Vargas contra 23 de Iván Duque.