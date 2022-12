Marta Lucía Ramírez presentó sus propuestas para ayudar a víctimas de violencia de género

Germán Vargas Lleras habló con jóvenes de la Universidad Libre sobre salud, educación, economía y seguridad.

“Estamos atrapados por la inseguridad, 3.500.000 delitos se cometen en Colombia. Tan solo el 1% de los delincuentes son judicializados y procesados. Cartagena está dentro de las primeros cinco ciudades que registra este problema de inseguridad, con el hurto de celulares, con el microtráfico”, dijo el candidato.

Iván Duque asistió en Bogotá a un foro empresarial, en el que presentó sus propuestas para desarrollar la industria nacional y activar la economía.

“Aquí está llegando contrabando a diestra y siniestra, mucho contrabando técnico que entra por los puertos y amenaza los puestos de trabajo de ustedes. Yo no solo me voy a dedicar a perseguir el contrabando, me voy a dedicar a que la industria colombiana tenga un presidente de primera que les diga ‘eliminemos los trámites innecesarios’”, sostuvo.

En Pereira, Carlos Caicedo expuso su plan de gobierno. El candidato quiere descentralizar la administración para dar autonomía a las regiones.

Humberto de la Calle y Alejandro Ordoñez cumplen con agenda privada este jueves en diferentes ciudades del país.