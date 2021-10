Más de 10 años sin ver a sus familias, el drama de adultos mayores abandonados en Puerto Carreño

Adultos mayores en Puerto Carreño, Vichada, buscan a sus familias. Muchos de ellos llevan hasta 10 años sin saber de ellas.

Napoleón Muñoz es oriundo de la vereda de Aguacatal en el Valle del Cauca. A sus más de 80 años recuerda a su familia y, aunque no sabe exactamente desde hace cuánto no los ve, aún guarda la esperanza de encontrarlos algún día.

“Siento mucha tristeza y por más que sea me hace falta mi familia, acordarme de mi mamá, vivirá llorando por uno, ella era muy sentimental”, recuerda Napoleón.

Como don Napoleón son varios los adultos mayores que no tienen razón de sus seres queridos.

“Ellos hace más de 10 años no tienen conocimiento de sus familias, no han tenido contacto con ellos y es lo que ellos nos indican tanto al equipo de las promotoras como a uno también que es la coordinadora del programa”, señala Yislheni Morales, coordinadora del Programa Adulto Mayor.

“Muchos de ellos claman volver con su familia, muchos de ellos ven la necesidad. El quebranto de salud los lleva a ese límite de querer encontrarse nuevamente con su familia”, agrega Sharon Hidalgo, promotora.

De los 52 adultos mayores que se atienden en el Centro Día de Puerto Carreño, según los profesionales, 27 se encuentran en total abandono.

“Me siento a veces aburrido por lo solo, me acomplejo, pero entonces el trabajo me da valor de vivir bien, de que me dan una gaseosita”, comenta Ramiro Vargas.

En Puerto Carreño se requiere de un hogar geriátrico para albergar a los adultos mayores abandonados o que no tienen dónde vivir, pues, aunque en el Centro Día tienen alimento y se han adecuado algunos espacios para apoyarlos, el objetivo de este lugar es la atención diurna.