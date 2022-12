Más de 11 mil ataques de animales domésticos se reportaron en 2014 en el Valle

Las autoridades del Valle del Cauca alertaron sobre el aumento de ataques de animales domésticos, especialmente perros y gatos, en el departamento. Indican que en 2014 se registraron más de once mil agresiones por parte de los mismos.

Pese a que algunas personas aseguran sacar a sus mascotas con correa y estar pendientes de recoger sus necesidades, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle señala que el aumento de dichos ataques se debe a que no se siguen este tipo de recomendaciones.

Mientras en el 2013 hubo 8.160 casos, el año pasado las cifras se dispararon. "Se presentaron 11.213 casos de agresiones caninas y felinas en todo el territorio del Valle del Cauca”, informó Angélica Franco, directora de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca.

Cali aportó el 43 % de los casos con 5.048 personas agredidas por perros y gatos, donde la mayoría de las víctimas fueron menores. Entre tanto, en municipios con menos de 100 mil habitantes, como Dagua que tiene 35 mil, los casos alcanzaron los 257, un índice muy alto en opinión de los analistas.

"Deben de contar, de acuerdo a la norma y al sentido común de los seres humanos, con cadena, con collar y debe estar acompañado de su dueño o adulto responsable. Tendrá más insumos y accesorios, dependiendo de la agresividad o del potencial agresivo del canino", agregó la funcionaria.

Asimismo, el organismo hizo un llamado a la comunidad para que se acojan a las normas y a las autoridades para que las hagan cumplir.

Por su parte, José David Quintero, propietario de un Bull Terrier, que no es considerado como una raza potencialmente peligrosa, expresa que, además de estos consejos, se deben tener en cuenta otros. "Vigilar los otros perros que no estén como bravos o estresados o algo", dijo.