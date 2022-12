Más de 135.000 colados en el Sisbén estarían ganando casi cuatro millones al mes

En tan solo un año más de 55.000 personas nuevas, con altos ingresos fueron inscritas en el Sisbén y obtuvieron los puntajes más bajos.

“Aquí hay gente con más de 10 millones de pesos al mes, gente de más de 9 millones de pesos al mes, certificados, no es una sospecha. Tenemos la certificación de que esta persona tiene ese nivel de ingresos y tienen puntajes de Sisbén muy bajos, eso es inaceptable”, dijo Simón Gaviria, director de Planeación Nacional.

Aunque muchas de estas personas al estar empleadas no reciben salud subsidiada, sí obtienen innumerables beneficios que al estado le cuestan más de 21 billones de pesos anuales.

“Encontramos el caso de una persona que pese a ganar cerca de 4 millones de pesos mensuales en promedio, al ingresar sus datos en el sistema de consulta de puntaje del Sisbén aparece con 39, uno de los más bajos”, reveló Gaviria.

Planeación Nacional destaca que en el último año logró sacar de las listas a 300.000 personas que en realidad estaban fallecidas. Sin embargo, las irregularidades en capitales y municipios continúan.

Planeación también le envió un mensaje a los alcaldes para que retiren los colados del Sisbén y advirtió que no solo se avecina una reforma al sistema, sino que también hay acciones judiciales en camino.