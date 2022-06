Más de 40 señalados miembros de la primera línea fueron capturados en distintas zonas de Colombia

Las autoridades lanzaron una operación en la que fueron detenidos más de 40 señalados integrantes de la autodenominada primera línea.

Las capturas, ordenadas por jueces, tuvieron lugar en Bucaramanga, Cali, Bogotá, Medellín, Atlántico y Casanare, según indicó el director de la Policía de Colombia, general Jorge Luis Vargas.

“Continuamos con las capturas de personas que han cometido hechos violentos, agresión a servidor público, daño en bien ajeno, lesiones personales, tortura, secuestro en algunas zonas del país. Quiero reiterar, con orden de autoridad competente, orden de captura emanada y avalada por un juez de la República”, afirmó.

El oficial recalcó que las capturas se realizan con pruebas contundentes en contra de los sospechosos. Sin embargo, las detenciones fueron cuestionadas por algunos líderes sociales, como Steven Ospina y Alfredo Mondragón.

“Quiero decir que a todos luces esto es un montaje judicial que se viene presentando justo ad portas de las elecciones de este domingo (19 de junio de 2022). No es posible que solo un año después del estallido se le imputen cargos a una juventud que se ha dedicado en los últimos tiempos a promover trabajos de comunicación popular, de trabajo comunitario”, aseguró Steven Ospina, quien es líder social del sector de Siloé.

“Lo que está viviendo Cali hoy es un acto de provocación, han detenido a varios jóvenes a través de allanamientos y les están imputando cargos gravísimos, yo no he visto situaciones o pruebas como si las he visto para Andrés Escobar teniendo un arma en una manifestación, incluso disparando, pero él está libre”, anotó Alfredo Mondragón, líder social de la capital del Valle del Cauca.

En Bucaramanga, Jorge Flores, uno de los abogados defensores de los capturados, también se pronunció sobre este tema. “Capturados en allanamientos en la madrugada del martes (14 de junio), sin Ministerio Público, violando sus derechos y nosotros estamos reclamando que se declaren estos procedimientos ilegales, toda una treta montada desde el orden nacional”, sostuvo.

La Policía precisó que varios de los capturados están siendo judicializados por tortura, terrorismo y homicidio.

