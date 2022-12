Más de 400 policías controlaron vías del Valle en Plan Retorno por Semana Santa

Foto: cortesía Policía del Valle del Cauca

Con el objetivo de garantizar el normal tránsito de vehículos en los principales ejes viales del Valle del Cauca, en el Plan Éxodo y Retorno durante este fin de semana que culmina la Semana Santa, la Policía del departamento implementó diferentes medidas de control, prevención y seguridad.

Para prevenir el incremento de la accidentalidad vial se pidió a los conductores no ingerir bebidas embriagantes mientras están detrás del volante del vehículo, respetar las señales de tránsito, planear el retorno a los hogares para que evite el afán, evitar hablar por celular o enviar y recibir mensajes cuando conduzca y hacer pausas para evitar el cansancio. Además que los motociclistas no realicen maniobras peligrosas, ni abusen de los límites de velocidad.

Las autoridades esperaron el ingreso de más de 65 mil vehículos al departamento.

“Se han dispuesto puntos de atención y de información en 11 puestos ubicados en las diferentes vías del departamento. Esperamos el regreso de 65 mil vehículos, completando 475 mil vehículos que se han movilizado durante la semana mayor”, manifestó el coronel William López, comandante operativo de la Policía del Valle del Cauca.

Por el momento, la Policía Valle tiene un balance positivo en esta Semana Santa, pues hay una disminución en los hechos de accidentalidad de un 70 %.

“Hemos logrado un resultado importante con la reducción de un 70 % de las muertes en accidentes de tránsito y no sólo es éxito de la Policía sino por el buen comportamiento de las personas”, agregó el coronel López.

Durante este plan éxodo y retorno estarán más de 400 policías en las carreteras del Valle con paneles informativos, alcosensores y radares de velocidad. También contarán con patrullas, motos, unidades judiciales, ambulancias, carros talleres, helicópteros y un carro blindado para la prestación de servicios a los viajeros en las vías.



Plan Retorno en Cali

Las autoridades dispusieron de uniformados para el Plan Retorno de Semana Santa en las principales vías de la ciudad y en la terminal de transporte terrestre, pues se estima que más de 134 mil personas han salido desde ese lugar de transporte.

Un total de 279.125 vehículos salieron durante la Semana Santa, así mismo ingresaron a la ciudad de Cali 191.432 vehículos. Durante el plan retorno se espera solo en este día la movilización de 25 mil vehículos que ingresen a la ciudad al culminar este puente festivo y la salida a través de la terminal de transportes de 38 mil pasajeros.

Cerca de 1000 uniformados permanecerán hasta avanzada la noche en la Vía al Mar, El Saladito, Paso del Comercio, CAI Menga, Mulaló, Crucero de Puerto Tejada y Juanchito, efectuando acompañamiento a quienes se movilicen por estas vías.

[[{"fid":"180846","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]



Foto: cortesía Policía de Cali