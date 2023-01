Más de 9.000 estudiantes son capacitados para que desde niños digan NO a la droga

La campaña, liderada por la Policía Antinarcóticos, fue aplicada en 50 colegios de todo el país.

“No tengo que hablar con extraños si no lo necesito. No tengo que dejarme influenciar, aunque sean mis amigos. Ya sé qué tengo que hacer”, dice Alejandra, una estudiante líder que quiere tomar las banderas de esta iniciativa en su colegio.

Para el general Jorge Nieto, director de la Policía Nacional, esta estrategia es el inicio de una lucha frontal contra la venta y consumo de drogas en la que no solo deben participar los uniformados sino los padres de familia y los educadores.

Los niños que participaron del programa recibieron certificados y enseñanzas que los ayudarán a evitar caer en el mundo de las drogas.



9128 niños, niñas y adolescentes, se comprometieron con sus familias a vivir libres del consumo de drogas #ComprometidosConLaVida #EducarParaPrevenir @PoliciaColombia #RedDeParticipaciónCívica pic.twitter.com/GUFPsaxrUP — Policía Antinarcóticos (@PoliciaAntiNar) September 27, 2018





Avanzamos con nuestro programa de prevención en los entornos escolares para evitar el consumo de drogas #ComprometidosConLaVida #RedDeParticipaciónCívica #EducarParaPrevenir pic.twitter.com/XrzdZ4bZng — Policía Antinarcóticos (@PoliciaAntiNar) September 27, 2018

El @GeneralNietoR envía un saludo a nuestra institución luego del acompañamiento realizado a la @PoliciaAntiNar en el programa escolarizado de prevención al consumo de drogas. @PoliciaColombia#ListosEnPazOEmergencia pic.twitter.com/STXkcCYQbv — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) September 27, 2018