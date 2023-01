Más de 9 billones de pesos se pierden anualmente, según estudio de la U. Externado

La cifra fue revelada en la socialización de los 47 estudios hechos por el centro educativo sobre este fenómeno.

La Universidad Externado de Colombia lanzó la publicación ‘La Corrupción en Colombia’. La colección de 47 estudios, reunidos en cuatro tomos, trata desde diferentes disciplinas el problema de la corrupción en el país.

El informe reveló que este fenómeno se ha afianzado dentro de la cultura y su propagación ha hecho que las pérdidas sean billonarias año a año, como lo comenta Juan Carlos Henao, rector de la institución: “De las sanciones de la Contraloría y la Fiscalía sacamos este dato de los 9 billones de pesos, pero es que hay mucho tipo de corrupción que no se puede medir porque no es inmediata”

Dentro de los datos arrojados por el estudio, sorprende el crecimiento de estas prácticas en el sector privado. “El 87% de los empresarios encuestados afirman que han tenido algún tipo de soborno o de prebenda", dijo Henao durante la presentación.

El evento contó con la participación de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el procurador Fernando Carrillo y el fiscal Néstor Humberto Martínez.

La recién posesionada vicepresidenta señaló que, aunque se ha avanzado en la legislación anticorrupción, el país sigue descendiendo en los rankings internacionales. “De que nos sirven tantas leyes que no se aplican”, aseguró la fórmula de Iván Duque.

La presentación del estudio sirvió para que el procurador señalara a las Corporaciones Autónomas Regionales como nidos de corrupción. En su intervención, Carrillo aseguró que la lucha comienza en el fortalecimiento de los órganos de control y del sistema judicial y no en la creación de un tribunal supranacional como propuso el canciller Carlos Holmes Trujillo.

“Yo creo que aquí no se trata de crear un tribunal internacional de lucha contra la corrupción. Primero, tratemos de dar esa batalla que estamos dando con el fiscal y con el contralor a nivel de los foros regionales”, aseguró la cabeza del Ministerio Público.

El último en intervenir fue el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien habló sobre las reformas que debe realizarse al código penal para enfrentarse a este flagelo. Entre las modificaciones están: cambios en el principio de oportunidad, imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, frenar la reducción de penas y limitar los beneficios como la casa por cárcel.

Sobre este último aparatado, Martínez dijo: "Los imputados por caso de corrupción se van para sus casas, lo cual genera un desasosiego enorme. La señora Oneida está en su casa. Recientemente nos ha ocurrido el caso del presidente de Conciviles, quien se fue para la casa después de haber estado involucrado en casos de corrupción en el carrusel de la contratación".