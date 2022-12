Más de 9 millones de niños, sin clase por paro de 300 mil profesores

Más de 8 millones de niños no tienen clase en el país por cuenta de la decisión de 300 mil maestros de entrar en paro a nivel nacional. (Vea también: Pese a preacuerdo con Gobierno, maestros en Colombia entran en paro)

En Ibagué cerca de 2.500 maestros se encuentran en asamblea permanente. Los docentes asisten a reuniones donde están son informados de los avances en las negociaciones por el Gobierno nacional. En el departamento, 55 colegios suspendieron sus clases y cerca de 6000 mil alumnos no asistieron a las aulas.

Situación similar se vive en Caldas. En Manizales, cerca de 800 maestros marcharon para exigirle al Gobierno que cumpla con salarios y ascensos. La manifestación se desarrolló pese al anuncio de la secretaria de educación del municipio de no pagar el día no laborado a los docentes de las instituciones públicas.

En Barranquilla, más de diez mil profesores en el departamento del Atlántico pararon sus actividades para exigir al gobierno aumento salarial, suspensión de la evaluación por competencias entre otras peticiones.

En Bucaramanga, con sorpresa cientos de estudiantes tuvieron que devolverse hoy a sus casas debido al paro de educadores. En Santander 5.600 docentes hacen parte del cese de actividades que dejó sin clase a por lo menos 100 mil alumnos. En las próximas horas se esperan marchas por las principales calles de la ciudad.