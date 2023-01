Más de la mitad de carros del país le hacen ‘conejo’ a la revisión técnico-mecánica

De 12 millones de vehículos y motocicletas, solo un 44% cumple el requisito. Faltan más controles y sanciones dicen los centros de diagnóstico.

La alerta ambiental en Bogotá obligó a las autoridades a tomar medidas como ampliar la restricción de tránsito vehicular. Pero ¿cuál es el panorama de los vehículos que a diario recorren las calles de la capital?

"El parque automotor en Bogotá es de 2.400.000 automotores, de estos están obligados a tener una revisión técnico-mecánica el 76% y la evasión es de un 34% podemos decir que está por debajo de esa medición nacional, pero sigue siendo preocupante", señala José David Herrera, gerente servicio al cliente del RUNT.

En el país son casi 12 millones de vehículos y motocicletas que están obligados a realizar la revisión, de los que solamente el 44% cumple con el requisito.

"De este 56% de evasión nacional, el 76% son motocicletas. Es una cifra altísima; estamos hablando de que la participación en la evasión de las motos es de un porcentaje alto", añade Herrera.

Los representantes de los centros de diagnóstico automotor afirman que hace falta mayor control en las calles por parte de las autoridades y también manejan algunas estadísticas.

"Hace 3 años venían en promedio 40 carros, hace 2 años, 20 carros; ya el año pasado y este están viniendo en promedio 10 ó 15 carros diarios. Eso es porque no hay conciencia social y no hay control", indica Cristian Pinzón, representante CDA.

En lo que va corrido del año, la Policía de Tránsito ha impuesto 766 comparendos diariamente por no hacer la revisión.

No realizar la revisión técnico-mecánica de su vehículo acarrea una multa de $414.000 y la inmovilización del vehículo.

En contexto:

Córdoba y Bolívar, donde más evaden la revisión técnico-mecánica