Más de mil estudiantes de Bolívar, sin clases por falta de docentes, según Defensoría del Pueblo

Los profesores han tenido que salir de la zona por amenazas, auto-amenazas y hasta el pago de sobornos para su traslado.

Carlos Negret, defensor del pueblo, alertó que más de 1.000 estudiantes de los municipios de Tiquisio y Norosí están sin clase por falta de docentes.

Además de la falta de profesor, en la zona hay un claro crecimiento de grupos armados en la zona.

“Estamos teniendo como ya lo habíamos anotado presencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia ELN y un grupo residual de las FARC”, comentó Negret.

Para la defensoría, cada vez es más evidente el secuestro, la extorsión y el reclutamiento de menores de edad. A eso se suma la falta de 46 profesores en la zona que está haciendo que los niños no tengan acceso a la educación. Aproximadamente 1000 niños habrían dejado de estudiar por falta de tutores.

Sin embargo, no todos los maestros han salido de la zona por amenazas. Unos han pagado coimas y otros se han autoamenazado para salir de la región.

“Algunos profesores se auto amenazaron para poder salir de la zona, pero lo más grave es que la auto amenaza viene con una coima de por medio para poder ser trasladados de Tiquisio y de Norosí con el pago de tres o cuatro millones de pesos supuestamente algunos funcionarios de la Secretaría de Educación y de la gobernación de Bolívar lo están haciendo”, agregó a las denuncias Negret.

Desde la gobernación de Bolívar rechazaron los señalamientos y aseguraron que los traslados se dan por petición de los maestros.

“En el caso en el que los docentes manifiesten ser amenazados y presenten las denuncias que han radicado ante las autoridades competentes, el departamento no puede desconocer esas declaraciones. Estaríamos en riesgo nosotros de que cualquier situación se nos podría abocar en el hecho de una falta de atención”, aseguró Adriana Truco, gobernadora encargada de Bolívar.