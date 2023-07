Más mandatarios piden unirse a diálogos con disidencias de las FARC: "Representamos a miles sin voz"

A propósito de la reanudación de los diálogos entre el gobierno nacional y el Estado mayor central de las disidencias de las FARC crecen las voces de los gobernadores, alcaldes y asesores de paz que piden participación en el proceso, pero además solicitan nuevas condiciones a ese grupo armado.



El primer mandatario regional en pedir pista una vez se originó el anuncio fue el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. “Nosotros proponemos que no solo sea cese al fuego, que también cese el secuestro, cesen las extorsiones, cese el reclutamiento de menores y que dejen de enterrar minas antipersona. El cese al fuego solamente beneficiaría a las disidencias, y una negociación tiene que beneficiar a los ciudadanos”.

El anuncio de reanudación de diálogo y búsqueda de un cese al fuego se dio horas después del asesinato de Rigoberto Mendoza, firmante del acuerdo de paz, en Puerto Rico, Caquetá, y cuyo cuerpo apareció junto a un panfleto alusivo al frente Rodrigo Cadete, uno de los brazos de las disidencias que hoy dicen buscar la paz.

Por eso, la voz de Zuluaga no es la única en pedir presencia en la mesa.

Edilberto Molina, alcalde de Cartagena del Chairá, expresó: “El gobierno local, los gobiernos departamentales, los empresarios, los que hoy no tenemos voz, que nosotros representamos a miles de empresarios, de campesinos, de personas que tienen miedo de hablar, que les da temor, que se sienten intimidados. Hoy nosotros podemos representarlos”.

Publicidad

Por esta razón, los mandatarios piden condiciones ante un eventual diálogo. El asesor de paz de la Gobernación del Cauca, Gustavo Andrés González, manifestó que “el gobierno nacional planteó unas líneas rojas, digamos unos mínimos: el no confinamiento, el no reclutamiento, el no desplazamiento, la no muerte y el no secuestro. Ahí hay cinco puntos que son claves, no son producto del azar, sino de la necesidad de respetar los derechos humanos”.

“Estos grupos al margen de la ley deben dar unas muestras verdaderas de interés de querer realmente buscar la paz y firmar estos acuerdos”, añadió el alcalde de Cartagena del Chairá, localizado en el departamento del Caquetá.

En los próximos días se conocerán los nombres de los negociadores del gobierno y este grupo ilegal.