Masacre en El Tarra: ¿por qué la sangre sigue derramándose en El Catatumbo?

Por la muerte de las nueve personas se ofreció una recompensa de $100 millones. Estos son los grupos armados que se mueven en la zona.

Luego del ataque armado al establecimiento comercial, que dejó además dos personas heridas, se realizó un consejo de seguridad.

A la zona se desplazó una Unidad Especial contra Crimen Organizado de la Fiscalía que orientará la investigación sobre el crimen, que dejó entre las víctimas a dos exguerrilleros de las FARC y un líder campesino.

Desde hace varios meses el control del narcotráfico aumentó la lucha armada y los ríos de sangre. Según las autoridades, esta zona del nororiente del país pasó de tener 11.000 hectáreas de coca sembradas en 2015 a tener casi 25.000 hectáreas.

En El Catatumbo, según datos de las agencias de inteligencia, delinquen cuatro grupos criminales. Se trata del ELN, con unos 300 hombres; Los Pelusos o el EPL - como se autodenomina - con unos 110 delincuentes, y le siguen el clan del Golfo y Los Rastrojos, con fracciones que no superan los 100 criminales juntos.

No se descarta que en la zona producto del dinero que mueve la cocaína aparezcan las disidencias de las FARC.

"Esto que pasó en El Tarra, las nueve personas masacradas, obedece a unas disputas entre esos dos grupos, el EPL y el ELN… ¿Cuál es la disputa? Por un lado, el copamiento de las zonas que eran de las FARC, particularmente Tibú, toda la zona de La Gabarra, frontera con Venezuela”, explica Ariel Ávila, experto en conflicto armado.

Desde hace varios meses, el ELN y EPL, los dos grupos más grandes, se disputan el multimillonario negocio del narcotráfico, que en épocas de alias ‘Megateo’ podía dejar hasta 300 millones de dólares mensuales en ganancias de droga que, para las autoridades colombianas, sale por Venezuela hacia Europa y el Caribe.

Según las comunidades, la guerra por el control de la producción de cocaína ha dejado decenas de muertos este año. Oficialmente las autoridades no han entregado el dato puntual de muertos en vendetas. Lo cierto es que entre el fuego cruzado están quedando campesinos a merced de los criminales.

En El Catatumbo se activó un plan militar y policial que busca retomar el control. Este ha permitido neutralizar este año a cerca de 900 integrantes de bandas criminales.