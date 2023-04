Masacre en Meta: sicario mató a bala a dos mujeres y un hombre en un establecimiento

En el departamento del Meta se presentó una masacre en un establecimiento comercial, específicamente, en el municipio de Puerto Gaitán. Un sujeto armado ingresó a un negocio donde departía un grupo de personas y empezó a disparar.



En el sitio perdieron la vida dos mujeres y un hombre. El crimen fue perpetrado en la vereda Cristalinas, ubicada a unos 75 kilómetros del casco urbano, en la vía hacia el campo petrolero de Rubiales.

Por ahora, las autoridades investigan los móviles de esta masacre y si los responsables son integrantes de algún grupo armado ilegal que delinquen en la zona del Meta.

Masacre en Bogotá

Las autoridades revelaron que el inquilino que cometió una masacre en Bogotá este fin de semana, específicamente en la localidad de Fontibón, y que fue abatido tras asesinar a cuatro personas, era Manuel Moreno Valois, oriundo de Chocó.

Un hombre cercano, que pidió proteger su identidad, manifestó que el señalado homicida era conocido en el barrio: “Él se dedicaba a vender en una carretica lo que es verduritas, semimercaditos acá en Zona Franca".

Dice que también le sorprendió enterarse del macabro hecho, porque asegura que el sujeto, para él, no tenía ningún tipo de trastorno mental: “No sé por qué tomaría la decisión de hacer esto, creo que no fue la mejor opción de irse de este mundo también llevándose a gente inocente, que tampoco tiene la culpa. Me pongo en el lugar de ellos porque se les entiende el dolor también, estoy muy indignado y muy triste”.

Manuel Moreno Valois asesinó a su arrendataria, aparentemente por el cobro de la renta. La mujer fue identificada como Hilma González, de 82 años.

Yolanda Cañizales, familiar de las víctimas, indicó que Valois “agrede al esposo, a uno de los hijos, a una nieta y a mi hermana, que logra salvarse porque ella se bota. Es una señora de 80 años, pero logra tirarse por una ventana”.

Las otras tres víctimas de la masacre en Bogotá fueron identificadas como Sofía Pulecio, de 19 años; Orlando Gutiérrez, de 51, y José Manuel Gutiérrez, de 83.

Moreno Valois tenía anotaciones por tentativa de homicidio, hurto calificado y porte ilegal de armas.

