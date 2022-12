Mascota cayó por ducto de ascensor en Medellín

Matías era un beagle de cuatro años de edad, para Ana, más que el regalo de graduación, su mascota era un motivo de vida. Ahora, el recuerdo de su pequeño perro se mezcla con la rabia por su absurda muerte.

“Él salió corriendo de la casa y se cayó por un ducto del ascensor desde un quinto piso”, contó Ana María Giraldo, dueña de la mascota.

La dueña de Matías denunció que el ducto del ascensor estaba abierto por reparación y que no había señalización, motivo por el que Matías salió de su casa sin acompañamiento.

“No, no estaba señalizado y estaban haciendo un mantenimiento, habían supuestamente una persona que estaba arreglando, pero ahí no había nada de señalización”, agregó Ana María.

La administración del conjunto residencial explicó por qué los encargados del mantenimiento no señalizaron la zona.

“El argumento que ellos dicen es: en ese espacio tan pequeño el mismo cuerpo del señor es una barrera humana y la necesitaban así para poder accionar desde adentro como desde afuera”, aseveró Ruth Ruiz; Administradora Conjunto Residencial.

La familia propietaria del perro entablará acciones legales en contra de la empresa encargada de realizar el mantenimiento a los ascensores. Este es el segundo incidente similar que se registra en Medellín en el último mes (Vea: En El Poblado una mujer murió al caer por el ducto de un ascensor ).