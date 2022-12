“Matan sin compasión”: se paga la vida de otro joven por guerra entre pandillas en Cartagena

El menor de 16 años recibió un disparo en la espalda cuanto intentaba huir de una gresca.

Aunque se incrementaron los controles de seguridad con motivo de las fiestas de independencia en Cartagena, no paran los enfrentamientos entre pandillas.

“El tiro lo coge cuando va corriendo”, explicó Felicia Montero, la abuela del joven muerto.

Además, aseguró que su nieto no participaba en la pelea, pero quedó en medio de disparos y piedras. Una tía de la víctima dijo que los pandilleros “matan sin compasión”.

Al parecer, las bandas se disputan el dominio del Pozón, un barrio al oriente de Cartagena.

En medio de las fiestas populares, estos grupos aprovechan los eventos para ejecutar violentas peleas.

Autoridades anunciaron que aumentarán operativos policiales y pidieron a familiares que no dejen salir a sus hijos si los actos públicos no están organizados oficialmente.