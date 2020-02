“Matar locos y bobos de los pueblos no es ser héroe”, le dice un coronel al general Mario Montoya

Álvaro Amórtegui Gallego afirma que Uribe se equivoca al llamar así al oficial vinculado con falsos positivos. Además, desató otro escándalo en el Ejército.

En primer lugar, el teniente coronel -destacado en el comando conjunto número dos- dice que agentes lo están persiguiendo por denuncias que hizo el año pasado sobre presuntos actos de corrupción en la institución.

Sostiene que incluso habló con el general Nicacio Martínez, para entonces comandante del Ejército, pero no se investigó nada.

El coronel Amórtegui, además, advierte que la fuerza de inteligencia “se viene utilizando de manera inadecuada por algunos señores generales, los cuales la utilizan como una herramienta sistemática para intimidar a los oficiales que no nos alineamos con sus políticas y doctrinas diferentes y extrañas a las que no están escritas".

Y añadió: "no pertenezco a ningún grupo de narcotraficantes, no pertenezco a grupos de extorsionistas, no vendo armas, no vendo municiones, como los oficiales que le informé al comandante del Ejército".

En el video también menciona al general Mario Montoya, excomandante del Ejército vinculado a los falsos positivos.

"El señor expresidente Álvaro Uribe está nombrando como héroe a este señor general cuando no tiene nada de héroe. Las órdenes que emitía, matar locos y matar bobos de los pueblos, no es ser héroe", apuntó Amórtegui.

El comando general de las Fuerzas Militares sostuvo que la inspección del Ejército ha sido encargada de investigar estas denuncias.