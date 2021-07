Mataron a un adulto mayor en Puerto Carreño, no fue por robo según la Policía

El asesinato de un adulto mayor en Puerto Carreño, Vichada, no tiene que ver con un robo, informaron autoridades. El hombre, identificado como Luis Ernesto Salamanca, fue encontrado en un lote baldío. El misterioso crimen enluta a la población, donde, en promedio, se reporta un homicidio por mes.

La víctima tenía múltiples heridas de arma blanca en el abdomen, cuello y manos.

Este asesinato en Puerto Carreño tiene conmocionada a su familia. Nancy Salamanca, una de sus hijas, dijo que él no sacó sus pertenencias de la casa.

“Dejó el dinero que mi hermana siempre le tenía para que se tomará los tintos y dejó el celular”, relató.

Las autoridades intentan reconstruir el asesinato de un adulto mayor en Puerto Carreño.

El coronel Edilberto García, comandante de la Policía del Vichada, dijo que frente al caso “hemos establecido que no es un hurto que se presenta, no se roban absolutamente nada, no es por hurtarle al señor, es con el ánimo de hacerle daño a él y pues eso es lo que sucede”

Carlos Pardo, secretario de Gobierno de Puerto Carreño, anunció “una recompensa de hasta 5 millones de pesos para esclarecer este homicidio que hoy enluta a nuestra región”.

