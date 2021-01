“Máteme, pero a mis niñas no me las toque”: dramático relato de madre de menor asesinada en Caldas

Yeni Lorena Tangarife, visiblemente afectada por la muerte de su pequeña María Ángel y los ataques de los que fue víctima por parte del hombre que la citó para darles "regalos" a sus dos pequeñas, en Aguadas , Caldas , afirmó que confió en lo que el sujeto le dijo por internet antes del encuentro.

“De un momento a otro, él me dijo que se le había muerto una bebé en Santa Marta. Eso fue el sábado y me dijo que la bebé de él le había dejado un poco de cosas para él regalar, jugueticos”, afirmó la mujer.

Señaló que, después de varias horas, llegaron hasta una vivienda donde él tenía guardados los regalos prometidos y que le tenía que tapar los ojos porque era una sorpresa también para ella.

“De un momento a otro, le dijo a la niña que está muerta, le dijo: ‘María, vaya mire qué allá hay un poco de juguetes y verá todo lo que hay para usted y para su hermanita’ y ella fue y miró, cuando ella fue y miró, ella se vino corriendo y me dijo ‘hay un poco de juguetes para mí y para Darlin’”, contó.

Relató que cuando la niña la abrazó a ella emocionada, aún con los ojos cubiertos, empezó el ataque por parte del hombre.

“Me cogió por detrás y me cortó, cuando me cortó, me tiró. Casi llegando al río Arma, él me tiró y me tiraba piedras y me dijo que él me quería matar a mí, yo le dije: ‘bueno, está bien, máteme a mí, pero a mis niñas no me las toque’”, aseveró.

Publicidad



Asimismo, sostuvo que con el hombre entabló una relación por redes sociales y que el sujeto ya había visitado a la familia.

“Solo una amistad casi un año y mi hermana, Angi Paola, y otra muchacha lo conocían, y mi prima también”, comentó.

La investigación es adelantada por la Fiscalía General de la Nación de acuerdo con los elementos probatorios que se han reunido y la hipótesis más fuerte que se tiene.

“La madre de la menor María Ángel tenía una relación sentimental con el presunto responsable, en eso estamos trabajando. Hemos solicitado que la Fiscalía le pida al juez de conocimiento la máxima pena que establece la legislación, 60 años de prisión, para el presunto responsable de estas conductas, atroces, abominables y lamentables”, dijo Jhon Jairo Castaño, secretario de Gobierno de Caldas.

“Que me ayuden a saber porque me mató a mi niña y que me le den mucha, mucha cárcel, porque es que lo que me le hizo a mi niña, mi niña era muy noble, toda mi familia la quería mucho”, clamó Yeni Lorena en medio de llanto.

La afligida madre ha sido sometida a cirugía plástica para la reconstrucción de tejidos afectados por la agresión de la que también fue víctima.