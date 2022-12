Mayoría de padres no sabe qué hacen sus hijos en internet, revela encuesta

La encuesta realizada por la Universidad de la Sabana demuestra que el 68% de los jóvenes encuestado afirman que se conectan a internet todos los días, el 30% entre tres a seis veces a la semana y el 2% una o dos veces.

Las páginas más visitadas son:

- Facebook (27%)

- Skype (23%)

- Google (17%)

- YouTube (11%).

La mayoría de los temores de los cibernautas están enfocados en ser objetos de chismes o burlas, y no en menor proporción la pornografía. A pesar de sentirse vulnerables ante estas amenazas, el 55% de los encuestados aseguró que sus padres no saben qué tipo de contenidos consultan ellos en la red.

Victoria Cabrera, investigadora sobre jóvenes y redes sociales, afirma que las cifras son alarmantes: “el nivel de supervisión que los padres deben hacer de este tipo de actividades debería ser más altos”. Recalcó que estas alertas deben ponerse en práctica desde edades tempranas.

Otro de los datos más relevantes es el promedio de edad para acceder a redes sociales como Facebook es de 9 años. Teniendo en cuenta que las restricciones de edad en estas plataformas impiden el uso a menores de 18 años, se infiere que los menores crean perfiles falsos para obtener el ingreso.

Ante este índice, la investigadora recomienda hacer una revisión de los perfiles o las páginas que frecuentan y conversar sobre cuáles son los fines con los que los menores acuden a estas. Para apoyar esta labor de los padres, la Corte Suprema aprobó que la obtención de esta información no se considere como violación a la privacidad.