“Me abraza, me coge la cola”: estudiante de la U. Nacional denuncia acoso por parte de profesor

La mujer escondió una cámara cuando recibía la asesoría para su tesis y registró cómo el educador insiste en besarla pese a resistirse.

“Yo insistentemente le digo ‘no, profe’, y a él no le importa lo que yo le estoy diciendo en ese momento", dice la afectada.

Asegura que no era la primera vez que sucedía esta situación y que tampoco es la única estudiante que habría sido acosada por dicho profesor, pues al parecer hay otra persona que también sufrió los mismos vejámenes.

La Universidad Nacional conoció el caso y se pronunció por medio de un comunicado:

“Con relación a la situación que hoy fue difundida por algunos medios de comunicación, es preciso anotar que, en tanto se recibió la denuncia de la estudiante, se empezó a surtir la atención que prevé el protocolo antes mencionado. Esto incluye la iniciación del trámite disciplinario al profesor implicado, el cual se desarrollará cumpliendo el debido proceso”.

Varios estudiantes marcharon para rechazar este tipo de actos y pidieron a la universidad tomar cartas en el asunto, pues según ellos, no es el primer caso que se presenta en la institución.