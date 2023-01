“Me amenazaron brutal, que me iban a pelar”: La Liendra dice que lo intimidaron por marchar

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, es uno de los influencers que ha usado sus redes sociales para visibilizar la situación que atraviesa en este momento el país. Sin embargo, aseguró que por apoyar el paro nacional lo han amenazado hasta de muerte.

“He estado medido mucho en esto de las marchas. El primer día que yo salí me amenazaron brutal, me amenazaron de que me iban a pelar si yo seguía apoyando eso”, afirmó.

También señaló que se ha visto afectado a la hora de compartir su contenido.

“En redes sociales tengo la cuenta de Instagram rebloqueada, hay veces no puedo subir historias, ya no le salen mis historias a todo el mundo. Yo he salido más perjudicado, pero sigo firme”, agregó.

Pero también expresó su molestia a las críticas, pese al apoyo que ha expresado desde un inicio a la movilización.

“Me da risa como hay gente que no tiene memoria, yo estoy firme con el pueblo desde el principio. Hay gente que me dice: ‘vos que no colaboras’ y uno como sale de perjudicado por apoyar el pueblo y hay gente que no ve nada, que se le olvida todo”, expresó.