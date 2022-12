“Me aprieta el cuello y me apunta con una pistola”: denuncian nuevo robo a conductor de Uber

En lo que va de diciembre se ha reportado el hurto de nueve vehículos que trabajan para esa compañía.

Jesús David Ariza, más reciente víctima, asegura que tres sujetos le robaron sus pertenencias y el carro cuando hacía un servicio al sur de Bogotá.

“Se efectúa el cobro y en ese momento me coge el que está atrás de la silla del conductor, me aprieta el cuello y me apunta con una pistola en la cabeza", cuenta Ariza.

El conductor dice que solicitó en las oficinas de Uber un reporte de las personas que se montaron al vehículo, pero que no ha recibido ninguna respuesta.

Por su parte, la compañía respondió que suministrará la información que sea solicitada por autoridades.

Conozca otro caso denunciado el pasado 19 de diciembre:

