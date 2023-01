“Me arrancaron la vida”: Gloria Polanco narró el horror que vivió por culpa de las FARC

Ante la JEP, la excongresista habló sobre el asesinato de su esposo, Jaime Lozada, y el secuestro del que fue víctima junto a sus dos hijos, en julio de 2001.

Lozada, exgobernador del Huila, fue asesinado en 2005 tras no pagar el dinero que exigía la guerrilla por la liberación de sus hijos.

“Cuando los guerrilleros me arrancaron a mis hijos de mi lado, a mí me metieron a un campo de concentración y a los niños, que eran Jaime Felipe y Juan Sebastián, los dejaron en otro lado. Me arrancaron la vida, me arrancaron el alma, pero también cuando Jaime fue asesinado. Ese día me desmayé”, contó Gloria Polanco.

Por otro lado, Armando Acuña, exconcejal de Garzón y secuestrado en el 2009 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sorprendió al llegar a la audiencia de la Jurisdicción Especial de Paz porque llevaba las pruebas del duro cautiverio que vivió durante 22 meses: una cadena.

“Yo tenía un cordel al cuello y una cadena. Una noche, un bombardeo, y hacen una trinchera al lado para que, en caso de un bombardeo, tirarse uno a la trinchera y no me cedió ni el cordel ni eso, sino que quedé colgando: el cordel al cuello de un palo y la cadena a otro palo, eso es terrible”, relató Acuña.

Añadió que este es el momento más oportuno para entregar el símbolo del secuestro: “Yo nunca lo quise guardar como un recuerdo, sino que estaba ahí porque yo me traje el bolso con el cual permanecía. Entonces, ahí estaba eso y hoy se da la oportunidad, ante una autoridad, de entregar esto y contar la verdad de lo que se sufría”.

