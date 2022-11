"Me arrepiento y me arrepentiré por siempre": reconocida DJ, tras golpear a azafata de Avianca

La agresión a trabajadores de aerolíneas se sigue presentando en el país. Un nuevo caso generó polémica en el aeropuerto El Dorado. La DJ caleña Camila Gutiérrez, presuntamente en estado de embriaguez, atacó a una trabajadora de Avianca.



Camila Gutiérrez se acercó a un cubículo de Avianca a solicitar su tiquete de embarque; sin embargo, la funcionaria se percató de que la mujer viajaba en una aerolínea distinta.

“Al entregarle la información y dirigirla al counter donde efectivamente salía su vuelo, una de nuestras funcionarias sufre una agresión física. Aparentemente la pasajera de la otra aerolínea estaba en estado de alicoramiento, pero esto lo determinará la investigación del caso”, dijo María Carolina Cortés, vicepresidenta comunicaciones corporativas Avianca Group.

La funcionaria sufrió un hematoma en la frente. "Ella todavía está en recuperación. la agresión física fue una agresión importante y nuestra prioridad número 1 es que ella pueda estar tranquila", añadió Cortés.

Noticias Caracol buscó a Camila Gutiérrez, la DJ señalada de agredir a la trabajadora de Avianca, y arrepentida aceptó el error que cometió.

"Yo sé que lo que hice no tiene justificación válida, pero sí quiero que sepan que, con la mano en el corazón, digo que me arrepiento y me arrepentiré por siempre. Les ofrezco una disculpa enorme, ahorita lo que puedo hacer es cumplir con mi responsabilidad y buscarle bienestar a la señorita Lina (la funcionaria agredida)", expresó.



Entretanto, la víctima interpuso una demanda contra la DJ por lesiones personales. Según Avianca, en los últimos tres meses se han presentado 10 agresiones contra trabajadores de la aerolínea.