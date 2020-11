“Me asusté porque dijeron que me iban a llevar al ancianato”: abuela desalojada de su casa en Huila

Con gran tristeza e impotencia habitantes de Palermo, Huila , vieron cómo doña Ana Luz Célida Nagles, de 84 años, fue desalojada de su vivienda por culpa de una deuda que su hijastro nunca pagó.

Noticias Caracol habló con ella antes de ser hospitalizada por problemas de salud. “Yo les dije que yo no me dejaba sacar y después el juez ordenó que todos se salieran. Yo dije que no, que ninguno se salía porque yo tenía derecho de que ellos me cuidaran”, manifestó.

Luz Célida vivía sola en su casa, después del desalojo fue acogida en la parroquia: “El padre César me atendió. Yo perdí las luces, yo perdí el conocimiento y yo cuando desperté estaba en el suelo, en la calle ya, y yo me asusté mucho porque la Policía me había dicho que me iban a llevar al ancianato”.

Vecinos y comunidad en general están uniendo esfuerzos para poder construirle una vivienda a esta mujer de 84 años que quedó en la calle. “Yo les doy gracias y le pido muchas bendiciones al Señor para ellos, es algo que solamente los buenos corazones pueden hacer”, dijo doña Luz Célida.