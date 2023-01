“Me comprometo a no subir la edad de pensión”: Vargas Lleras dice que él no echa carreta 

“Todo mundo echa mucho cuento”, dijo al hablar de salud y seguridad social. Afirmó que los contratos por prestación de servicios son un régimen de esclavitud.

Germán Vargas Lleras pasó de nuevo por el tablero Caracol para explicar, una a una, las propuestas que tiene para los colombianos en materia de salud y pensiones.

Médico cerca de casa: los colombianos están teniendo que acudir a la tutela por medicamentos, por consultas y por procedimientos. Tenemos congestionado al sector de la justicia. Yo propongo: no más tutelas, no más salas de urgencias, traer a Colombia el modelo que tanto éxito ha tenido en Francia, en Canadá, en Inglaterra, para que cada colombiano esté adscrito a un médico especialista en familia, cerca de su lugar de domicilio, de su lugar de trabajo. Médicos con capacidad resolutiva, que le lleve su historia clínica al paciente, que le resuelva sus problemas, que tan solo lo remita a otras instancias cuando a eso haya lugar.

Unificar regímenes contributivo y subsidiado: ya el Congreso expidió una ley para que la mayoría de colombianos que están en el régimen subsidiado gocen de los mismos derechos de quienes hoy están en el régimen contributivo. Lo que hay que hacer es aplicar la ley. El régimen subsidiado está desfinanciado en un 13%, de manera que hay que inyectarle nuevos recursos.

Ampliar licencia de maternidad para el régimen subsidiado: las mujeres en Colombia que no tienen un empleo formal carecen hoy de la licencia de maternidad. En Colombia nacen 700 mil niños anualmente, a 500 mil de ellos las madres no los cubren con la lactancia materna. Licencia de maternidad para toda mujer colombiana, tenga o no un empleo formal, en tiempo y en dinero.

¿Y qué hará con las EPS? Voy a reformarlas. Tenemos más de 80 EPS en Colombia. Más de la mitad de ellas no conocen ni siquiera el perfil del riesgo de los pacientes que a ella están vinculados. No tienen el músculo financiero, no cumplen con sus obligaciones.

En materia de salud, además, nosotros nos hemos comprometido a formar cinco mil nuevos especialistas y a reconocerles por primera vez a los médicos residentes alguna remuneración.

Contratos por prestación de servicios: los contratos de prestación de servicios son un régimen de esclavitud. Son trabajadores que laboran regularmente a lo largo del año, pero cuyos contratos se renuevan cada tres, cada seis meses. Un régimen de inestabilidad.

¿Privatizar la red hospitalaria? No es privatizarla, es contribuir a que el sector privado pueda coayudar al mejoramiento del sistema. De hecho, hoy tenemos hospitales públicos y hospitales privados, y los tenemos quebrados. El sistema les debe a los hospitales más de ocho billones de pesos. Es imposible pedirles a los hospitales un buen servicio, con calidad, con oportunidad, que les paguen a los médicos, cuando el sistema les debe semejante cifra.

También se están cometiendo muchos abusos que desangran el sistema, no solo el de la corrupción. Mire, en terapias equinas estamos gastando más de 40 mil millones de pesos.

¿Acabar con Medimás? Vamos a exigirle a la Superintendencia de Salud que asuma su compromiso. Medimás es un proceso de integración al contrario. Se organizaron las clínicas, los hospitales del país, para crear una EPS. A diferencia de lo que ocurría antes, que una EPS hacía integración vertical, creando y construyendo clínicas.

¿Y qué hacer con el sistema pensional? Tenemos un sistema de pensiones de baja cobertura, tan solo pensionamos a 2 millones 100 mil colombianos, mientras 17 millones de compatriotas están excluidos del sistema. Baja cobertura, inequitativo, injusto. Subsidiamos las pensiones de un salario mínimo, pero también las de 25 salarios mínimos. Para que un colombiano se jubile con 25 salarios mínimos el resto tenemos que aportarle 700 millones de pesos, que es el ahorro que no hizo a lo largo de su vida laboral. E insostenible lo que llaman en Colombia la bomba pensional, la deuda que tiene el Estado colombiano de 900 billones de pesos. Propongo reformar esto, ampliar la cobertura, reducir la inequidad (los subsidios a las pensiones altas) y hacer del sistema algo sostenible. Colpensiones tendrá que asegurarse de garantizarle a millones de colombianos a lo menos un salario mínimo. Y quienes quieran pensionarse con 25, con 20, con 15 salarios mínimos, que se vayan al régimen privado a hacer el ahorro individual.

¿Va a subir la edad de jubilación? No, de ninguna manera, lo que se trata es de ampliar coberturas, de no seguir subsidiando a quienes tienen altas pensiones. Aplazar la edad es aplazar el pago, no soluciona el problema. Tampoco hay que subir la cotización. Hay tres formas para poder solucionar el tema pensional: mayor financiamiento del Estado, mayores copagos o los impuestos a las pensiones. Mayor copago a las pensiones altas.

Yo tengo 56 años, hace mucho tiempo tengo las 500 semanas de cotización, me han cambiado el régimen tres meses. Es injusto las reglas de juego, hay que respetar los derechos adquiridos.

Aumentar el programa ‘Colombia mayor’: como tenemos a millones de colombianos que no ingresan a la pensión, las personas mayores carecen de la misma. Y una persona mayor, ya sin fuerza laboral, a quien nadie contrata, tiene que recibir un subsidio del Estado. Ya hay un millón 500 mil adultos mayores que reciben una mesada, lo que pasa es que esa mesada es infeliz, es menos del 10% de un salario mínimo.

Mi sello ha sido siempre el cumplimiento. Así lo demostré cuando fui ministro de Vivienda. Nadie creía que fuera posible construir miles y miles de viviendas para la gente que nada tenía. Yo les demostré que sí era posible. Lo demostré también en el sector de agua potable.

Nada más importante que la salud. Yo me propongo cambiar lo que aquí he dicho. En la política colombiana todo mundo echa mucho cuento, conmigo es cero cuento.

