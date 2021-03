“Me considero una persona perseguida por Néstor Humberto Martínez”: Alex Vernot

En las últimas horas se adelantó una nueva audiencia de juicio contra el abogado Alex Vernot , investigado por presuntos actos de corrupción en el caso Hyundai . Durante la diligencia, el señalado arremetió contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez.

Vernot aprovechó la audiencia para recalcar que es inocente y que todo se trata de una persecución por parte de Martínez, quien debió declararse impedido para adelantar la investigación, pues, en su momento, representó a Carlos Mattos.

“Claramente no acepto los cargos de esos delitos, tengo la certeza de que no existe ninguna prueba que acredite esa acusación. Me considero una persona perseguida por Néstor Humberto Martínez y de eso puede dar fe un fallo de Naciones Unidas que ordenó mi libertad inmediata”, dijo Vernot.

Vernot es investigado luego de que supuestamente ofreciera 2 millones de dólares al abogado Luis David Durán para cambiar su versión en el marco de la investigación que se adelanta contra Carlos Mattos con el fin de, al parecer, desviar el rumbo de una investigación que se adelanta en su contra.