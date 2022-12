“Me decía que si no callaba me iba matar”: habla víctima de señalado violador en serie Levith Rúa

El delincuente estaba preso por acceso carnal, pero le dieron un permiso de 72 horas. Ese tiempo le habría bastado para cometer uno de sus crímenes.

El autor de esta violación sería el mismo señalado por la tortura, abuso y asesinato de Gabriela Romero, una estudiante del Sena de Malambo, Atlántico.

El caso conmocionó al país, pero el asombro y la indignación apenas comenzaban. Otras 10 mujeres acusan al ahora detenido de haberlas abusado.

Una de ellas es una denunciante contactada por Noticias Caracol, quien vivía en Ponedera. Allí llegó el hombre y, supuestamente, la convirtió en una de sus víctimas. A ella la salvó de morir el intempestivo arribo de un campesino que caminaba por la zona.

“Me recuesto en un palo dando la espalda a la cabaña, cuando llega Levith Rúa, me coge la parte de atrás, me amordaza con el brazo”, dijo la joven de 20 años.

El crimen, según su denuncia, se dio el 10 de enero cuando el señalado violador en serie aprovechó un permiso de la cárcel. El reo, aparentemente, se dirigió al municipio de Ponedera y habría abusado de la mujer.

En medio del forcejeo, la joven asegura que gritaba con todas sus fuerzas pero nadie la escuchaba.

Después de golpearla en varias oportunidades y al ser descubierto por un campesino de la zona, el señalado delincuente al parecer dejó tendida a la víctima y se dio a la fuga.

Según la denuncia, Levith Rúa le rompió a la joven la mandíbula en tres partes, razón por la cual le pusieron platinos. La mujer se ha debido someter a cirugías reconstructivas de su rostro.

“Si no llega ese muchacho, mientras mi ex vecina iba buscar los otros, él me hubiera matado, porque mi voz se estaba apagando... mi forcejeo, ya no podía con la fuerza”, agregó.

La joven pidió a las autoridades no escatimar en acciones cuando una mujer denuncie a un violador. De haberse hecho lo pertinente en su momento, quizás Gabriela Romero estaría viva.

