"Me tapó la boca, fue una tortura": habla joven que denunció a Fabián Sanabria

“Repulsión total”, así es como describe Steeven López lo sucedido hace 8 años, una noche de septiembre, cuando -según su denuncia- fue abusado por el profesor Fabián Sanabria , a quien la Fiscalía le imputó recientemente cargos por el delito de acceso carnal violento.

En entrevista con Noticias Caracol, López dio su testimonio sobre los hechos, que aún recuerda con temor.

Publicidad

“Mi vida cambió hace 8 años producto de una violación, a lo que considero y entiendo fue una tortura, ya que fui abusado sexualmente por el señor Fabián Sanabria, a quien denuncié en la Fiscalía por el hecho hace un año”, señaló.

De acuerdo con su testimonio, todo ocurrió en el apartamento del docente, quien lo había invitado a su casa con la excusa de ayudarle con un empleo.

Publicidad

“Me encontraba en la búsqueda de un buen empleo, en la búsqueda de estabilidad para mi vida”, manifestó Steeven.

Pero esa noche terminó convirtiéndose en una pesadilla. Según su relato, el docente le habría ofrecido una bebida y luego de consumirla empezó a sentirse mareado.

Publicidad

“Pasó un lapso como de media hora que me hacía el recorrido y yo me empecé a sentir mal, me empecé a sentir con mucho mareo y, casualmente, el tour por su apartamento termina en su habitación”, indicó.

Ahí vendría lo peor, aseguró López.

Publicidad

“En la habitación, me intenta besar y yo le digo que no, que él no me gusta. Cuando yo lo rechazo, me dice que me deje consentir como los gatos, ya se puede imaginar el asco que me produce”, afirmó.

Aunque Steeven le manifestó a Sanabria que quería irse, señaló que este no lo dejaba ir, e incluso que le habría pegado con un cinturón.

Publicidad

“Yo entré en shock total. A mí, mis padres jamás me golpearon. La única vez que intenté gritar, me tapó la boca. Me decía que no hiciera las cosas más difíciles, que si me dejaba consentir como los gatos ”, subrayó.

Steeven estuvo hora y media en el apartamento.

Publicidad

“Recuerdo que, antes de salir de su casa, yo tomé la hoja de vida, y la tomé y la escondí en la chaqueta, y salí con la sensación de que me estaba robando algo que era mío, que me pertenecía, porque sentía que yo ya no tenía nada, que no valía nada, que estaba sucio”, expresó.

El joven se refirió también a las secuelas que esto le dejó en su vida.

Publicidad

“Estuve hospitalizado porque intenté suicidarme en 2019, ya lo había intentado antes”, indicó.

Lo que dice Fabián Sanabria

Publicidad

Noticias Caracol también consultó al docente universitario, quien accedió a una entrevista, la cual se registró dos días antes de que la Fiscalía le imputara cargos.

“Yo no puedo referirme a personas que no conozco”, dijo sobre Steeven López.

Publicidad

Sanabria niega las acusaciones en su contra.