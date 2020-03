“Me dio un beso a la fuerza”: diez profesores de un colegio son señalados de acosar a alumnas

Uno de ellos, incluso, les pedía fotos de sus partes íntimas para una clase de “arte”. Varios siguen dictando cátedra. Sucede en Bucaramanga.

Rafael Picón, expersonero de la capital de Santander, reveló las graves denuncias de acoso que han hecho las niñas de la Normal Superior de Bucaramanga.

“Uno de los testimonios es una de las niñas que en clase de música los docentes se les acercaban por detrás. Otro que en clase de Educación Física las ponían a dar más vueltas a ciertas niñas para mirarles sus partes íntimas y que, de igual manera, (pedían) fotografías en blanco y negro de sus partes íntimas y les decían que era arte”.

Un padre de familia, dice el exfuncionario, denunció que el acoso llegó a niveles extremos. “Un maestro, por pasarle la materia a una de las estudiantes, solicitó dádivas de tipo sexual”, agregó.

Una estudiante, hoy mayor de edad, ratifica las denuncias: “El docente se me acercó y me tiró contra la pared y me dio un beso a la fuerza. Eso fue el inicio de todo”.

Picón, que la semana pasada estuvo en un plantón con las niñas de la Normal, cuestiona a la rectora del establecimiento y dice que “debió haber sido más activa, más vehemente, independientemente de que el proceso dependiera del control interno disciplinario del municipio. Ella tenía la capacidad de denunciar que esto está sucediendo no solo hace 15 días, sino las niñas nos denuncian que han tenido que defenderse durante años de diferentes docentes que, en vez de ir a enseñar, van esa a realizar este tipo de acosos sexuales”

La rectora Lilian Elena Lizcano le devolvió la acusación al expersonero. Dijo que ha agotado todas sus instancias y que es la Secretaría de Educación la que debe actuar de inmediato contra los implicados.

“No hay más de siete denuncias en contra de más o menos cuatro profesores. Se sienten incómodas, se sienten acosadas por algunos actos de los profesores, por algunas expresiones, también por utilizar los chats con contenido sexual”, recalca la directora.

La funcionaria aceptó que los profesores siguen dictado clase: “institucionalmente la persona tiene que haber sido vencida en juicio y hasta eso tengo yo que esperar también alguna determinación porque yo no hago parte del proceso, yo solamente denuncio y no puedo hacer parte del proceso”.

La Secretaría de Educación de Bucaramanga solo emitió un comunicado en el que "rechaza cualquier conducta que vulnere los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (...) que se ha dado estricto cumplimiento a todos los casos conocidos”.

Las denuncias se vienen presentando desde 2018.