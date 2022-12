“Me estaban cogiendo muy duro de la mano”: así se justifica Nicolás Gaviria

Con la frase “usted no sabe quién soy yo”, Nicolás Gaviria intentó supuestamente resistirse a un procedimiento de unos policías que atendían una riña en la Zona Rosa de Bogotá. El hombre, finalmente, fue llevado a un CAI.

El altercado quedó registrado en video. En las imágenes se ve a Gaviria, que supuestamente está embriagado, increpando a las autoridades con malas palabras.

"¿Me va a pegar? (…) pégueme ya. ¿Quiere terminar en la Modelo o qué?, ¿usted sabe con quién se está metiendo? Es un (…) de (…) es un pobre (…) policía”, son algunas de las palabras que se pueden escuchar en el video.

Tras conocer estas imágenes, Nicolás Gaviria aseguró que el video fue “editado y no muestra la verdad de lo que pasó”. Dijo que le quitaron el celular y lo amenazaron, y recalcó que fue policía cívico por ocho años y sabe cuando las autoridades "se pasan”.

Sobre las circunstancias del incidente manifestó que después de estar en un reconocido restaurante-bar en Chía, tomó un taxi para llegar a la Zona T en Bogotá y allí el conductor le cobró 200 mil pesos por la carrera, la cual él se negó a pagar.

Según el hombre, de 29 años, en las imágenes no se “muestra la cara con los que yo me estoy enfrentando, ahí hay unos taxistas que me querían hacer daño”.

Por otro lado, Gaviria dijo que su reacción violenta contra los uniformados se dio “porque me estaban cogiendo muy duro de la mano, sentí que me podían partir el brazo”.

Escuche la entrevista completa:

Tras el incidente, la oficina del expresidente César Gaviria emitió un comunicado en el que aclara que en ningún momento intercedió por el joven que aparece en el video.

COMUNICADO DE LA POLICÍA

La Policía Nacional emitió el siguiente comunicado de prensa, en el que defiende la actuación de sus uniformados y recalca que Nicolás Gaviria actuó de forma agresiva:

"Frente a los hechos ocurridos el pasado fin de semana, que involucran a un hombre en alto grado de excitación, que se identificó como Nicolás Gaviria, la Policía Nacional respalda el procedimiento respetuoso de los uniformados de la estación Chapinero, que acudieron ante el llamado de la ciudadanía que reportó una riña en el norte de Bogotá.

La Policía Nacional deplora las reacciones agresivas y los ataques verbales del señor Nicolás Gaviria contra los policías que acudieron al lugar. Comportamiento que quedó en evidencia en videos difundidos por los medios de comunicación.

La Policía Nacional abrió las investigaciones disciplinarias para establecer la presunta intervención de uniformados externos al procedimiento, y así establecer si favorecieron o no al señor Nicolás Gaviria.

La Institución dispuso de un asesoramiento jurídico permanente a los policías afectados, para que presenten la denuncia correspondiente por agresión o ataque a servidor público".