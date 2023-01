“Me ha tumbado los dientes”: salvaje que le pega a su expareja recibió casa por cárcel y se fugó

Andrea del Pilar, la víctima, denuncia que lleva cuatro años soportando maltratos y que el agresor incluso la acecha con el brazalete del Inpec puesto.

“Me ha pegado, me ha tumbado los dientes. Siempre anda persiguiéndome, anda pendiente de mí en la calle, con quién hablo, con quién no”, dice la mujer, que vive en Neiva.

El hombre fue capturado en el mes de junio, luego de que la atacara nuevamente.

“Se metió por el techo, se entró fue a agredirme, a pegarme, a insultarme y abusar de mí”, explica Andrea.

Pese a las graves lesiones que denuncia la víctima, al detenido le fue dada la medida de casa por cárcel.

“Le dieron domiciliaria, le pusieron el brazalete. No le importó eso, en muchas ocasiones salía y cuando se metió a mi casa esta última vez él tenía el brazalete”, agrega la víctima.

Pero, ¿cuál es la respuesta de los entes encargados de la protección de la mujer en estos casos?

“Básicamente lo que nos toca aquí es activar la ruta y, si sabemos que ya hubo una denuncia, por supuesto que tenemos que creerles a las mujeres cuando hacen este tipo de denuncias”, afirma Julieta Galindo, jefe de la Oficina de la Mujer.

Andrea del Pilar les pide a las autoridades: “que nos brinden protección, no solamente en un papel, sino que sea físicamente, que me den apoyo”.

Familiares de la denunciante aseguran que tienen miedo y no quieren qué Andrea sea una víctima más de feminicidio.