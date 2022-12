“Me he prestado para ilegalidades”, confiesa concejal de Neiva en pleno debate contra la corrupción

A Carlos Edilson Posada Maya se le salió esa perla cuando intentaba defender a otro cabildante. “También me han untado el bolsillo”, agregó.

El político huilense ha protagonizado otros hechos bochornosos, entre ellos una furrusca en estado de alicoramiento que en mayo de 2014 impidió el inicio de un torneo de billar. En aquel entonces, whiskey en mano, profirió palabras soeces y quedó grabado en cámara.

Publicidad

A mediados de 2016, el mismo Posada protagonizó otro escándalo al sugerirle un periodista que si quería entrevistarlo debía pagarle.

La nueva y desafortunada salida, en la que confesó faltas de corrupción, tuvo lugar en pleno Cabildo de la capital huilense.

“Lo que me da tristeza es que todos en el fondo, o quiero decir la gran mayoría, por supuesto sabemos que hay actos que no son los más correctos. Aquí hay actos donde nos hemos prestado, porque yo también me he prestado para ilegalidades. Aunque me he equivocado, pero he tratado de actuar con honradez y con limpieza. Claro que también me han untado el bolsillo”, declaró el político adscrito a Cambio Radical.

Consultado con Noticias Caracol, Posada Maya dijo que él se refería a faltas antes de arribar al Concejo.