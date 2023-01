“Me hice el muerto para sobrevivir”: habla uno de los heridos en masacre de El Tarra

Vladimir Quintero, quien recibió dos impactos de bala en las piernas, contó lo que pasó durante el ataque que dejó 9 muertos en Norte de Santander.

“Yo estaba en el billar con mi hermano y veo que se paran en la puerta y empiezan a quemar a tiros. Yo caí ahí y lo que hice fue hacerme el muerto”, cuenta Quintero.

Vladimir asegura que el grupo armado no se idéntico y que las personas presentes en el billar fueron sorprendidas por los disparos.

“Ellos no dijeron nada, no se identificaron, solo a tiros se identificaron”, añade.

Asegura que él ni su hermano, quien murió en el ataque, habían recibido amenazas.

“Es terrible que un poco de civiles hayan caído así, pero tampoco hay una aclaración de por qué pasó esto”, puntualiza.

Entretanto, las autoridades mantienen la recompensa por quien dé información que permita hallar a los responsables.

“Esperamos que la comunidad este de lado de nosotros y nos ayude a establecer que criminales, sin importar el grupo, cometieron este homicidio múltiple”, pide el general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División del Ejército.

Ofrecen recompensa de hasta $50 millones por información en masacre que deja 9 muertos en El Tarra Por su parte, la Iglesia católica en el Catatumbo, a través de un comunicado, hizo un llamado a los actores del conflicto armado para que, en medio de las diferencias ideológicas, haya un diálogo y logren acuerdos para acabar con el conflicto en esa región del país.

