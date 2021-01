“Me iban a descuartizar”: rescatan a hombre que era torturado y capturan a jefe del Clan del Golfo

En Quibdó , las autoridades rescataron a un mototaxista que no solo llevaba varios días secuestrado, sino que era torturado. Fue durante un operativo en el que cayó alias ‘Jorbi’, jefe del Clan del Golfo en la capital del Chocó.

“Fui interceptado por varios sujetos que estaban armados, me hicieron descender de la moto y me hicieron entrar a una casa, donde me amarraron de pies y manos, me torturaron, me metieron en una tina y me tomaron fotos que para una extorsión de $10 millones”, dijo la víctima.

El hombre aseguró que le decían que lo “iban a descuartizar por la noche” y que lo secuestraron porque supuestamente era integrante de una estructura llamada Los Mexicanos, con la que la banda de ‘Jorbi’ libra una cruenta guerra.

“Afectaba a la población de Quibdó a través de homicidios, extorsiones, tráfico de armas, estupefacientes en el Chocó, lideraba las confrontaciones armadas con Los Mexicanos por la disputa territorial”, aseguró el coronel Diego Montaña, subdirector del Gaula de la Policía.

Además de ‘Jorbi’, las autoridades también capturaron a otros peligrosos delincuentes, entre ellos alias ‘Chespi’, que estaba entre los más buscados de Chocó; ‘el Soldado’, por porte ilegal y homicidios, y ‘Cell’, por homicidio, amenaza y extorsión.

Asimismo, se ejecutó la aprehensión de un menor de edad, que era instrumentalizado por la temida banda delincuencial.