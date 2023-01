“Me invitó a que probara del sexo”: Harold Perilla habla del supuesto acoso de Óscar Julián Ruiz

El exárbitro demandó ante la Fiscalía porque, dijo, su excompañero le pedía tener relaciones íntimas para ascender en el mundo del fútbol.

"Me decía cosas obscenas, muchas veces me invitó a que probara del sexo, me decía que probara que me podía quedar gustando, que podíamos tener una buena relación, que él tenía mucho poder y yo podía ascender en el fútbol y que me podía llevar hasta lo último", contó Harold Perilla.

Perilla, quien ejerció durante 10 años como árbitro, también acusó a Ímer Machado, otro de sus excompañeros, quien “cada vez que podía me tocaba la cola, me cogía los testículos y salía corriendo”.

El exárbitro relató que no acceder a las pretensiones de sus excompañeros se vio reflejado en las “designaciones para los partidos y los ascensos”.

El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, se pronunció sobre el tema y dejó claro que “el fiscal general de la nación es quien tiene que tomar las decisiones y que caiga el que tenga que caer”.

Óscar Julián Ruiz e Ímer Machado no se han pronunciado sobre las acusaciones.