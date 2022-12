Me la juego entera por la paz hasta el último día de mi vida: Santos

La paz es ahora o nunca, dijo el presidente Juan Manuel Santos, durante la segunda jornada de encuentro con las víctimas del conflicto colombiano. El mandatario sostuvo que se juega el todo por el todo en el proceso de negociación.

"Y como ustedes se la juegan por la paz, yo también me la juego y me la seguiré jugando... me la juego entero por la paz y por ustedes ¡hasta el último día de mi vida!, porque la paz es ahora o nunca", afirmó Santos, que aspira a la reelección en las elecciones de mayo.

El evento con las víctimas en el que hacía presencia Santos, fue interrumpido por uno de los asistentes, Alberto Vega, quien denunció el asesinato de un líder por parte de las FARC.

"Yo denuncio que hace un año se le pidió protección a los líderes de trabajo y el Ministerio del Interior le quito la protección A las seis de la mañana de ayer cuando iba a preparar su desayuno sin un escolta fue asesinado por las FARC", declaró Vega.

Santos le respondió al denunciante que precisamente por esa razón y para evitar más muertes es un imperativo alcanzar la paz con la guerrilla.